Südkorea: Haftantrag gegen Expräsident

Seoul. In Südkorea haben Sonderermittler einen Haftantrag gegen Expräsident Yoon Suk Yeol gestellt. Ihm werde vorgeworfen, einen Aufstand angestiftet zu haben, als er Ende 2024 das Kriegsrecht ausrief, teilte die Staatsanwaltschaft am Sonntag in einer Erklärung mit. Der Haftantrag stehe im Zusammenhang mit Vorwürfen des Machtmissbrauchs und der Behinderung der Justiz. Yoons Anwaltsteam hat angekündigt, klarstellen zu wollen, »dass der Antrag auf einen Haftbefehl unangemessen ist«. (Reuters/jW)