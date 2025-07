Südsudan: Abgeschobene aus USA eingetroffen

Juba. In Südsudan ist eine erste Gruppe von aus den USA Abgeschobenen eingetroffen. Die Gruppe aus acht Menschen sei am frühen Sonnabend morgen in Juba gelandet, sagte ein Vertreter des südsudanesischen Außenministeriums am selben Tag. Die Männer hatten zuvor wochenlang auf einem US-Militärstützpunkt in Dschibuti festgesessen, nachdem ein Richter Abschiebungen in Drittstaaten per einstweiliger Verfügung gestoppt hatte. Der Oberste Gerichtshof der USA hatte dieses Urteil am Donnerstag aufgehoben. Die Menschen stammen aus Myanmar, Vietnam, Mexiko, Kuba und Laos, nur einer kommt aus Südsudan. Das Land ist eines der ärmsten der Welt, seit mehreren Monaten gibt es in dem ehemaligen Bürgerkriegsland wieder Kämpfe. (AFP/jW)