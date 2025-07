BIH: Haftbefehl gegen Dodik aufgehoben

Sarajevo. Ein Gericht in Bosnien-Herzegowina hat den Haftbefehl gegen den Präsidenten der überwiegend von Serben bewohnten Republika Srpska (RS) Milorad Dodik gegen Auflagen aufgehoben. Das teilte das Gericht am Freitag mit. Dodik war zuvor in Begleitung seines Anwalts bei der bosnischen Staatsanwaltschaft erschienen und dann mit ihm zum Gericht gegangen. Die Staatsanwaltschaft verdächtigt Dodik »verfassungsfeindlicher Aktivitäten«. Unabhängig von den jetzigen Ermittlungen war Dodik im Februar wegen »Missachtung des Hohen Repräsentanten für Bosnien«, des Deutschen Christian Schmidt, zu einer einjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Diese ist bislang nicht rechtskräftig. (dpa/jW)