Nachschlag: Zauberhafte Sophie

Frank Dicks/WDR/ARD Mokant erklärt sie ihrem Vorgänger, dass sie seine unaufgeklärten Fälle lösen wird. Dietmar Schäffer traut seinen Ohren nicht

Ein Tritt in die Eier versetzt Kriminaloberkommissarin Sophie Haas (Caroline Peters) in die Eifel. Statt das Kölner Morddezernat zu leiten, hütet sie jetzt Schafe, Wegweiser und die kognitiv eher mäßig aufgestellte Landbevölkerung. Hengasch heißt das Kaff, in dem seit gesicherten 120 Jahren kein Mord mehr geschehen ist. Was sich mit Ankunft der umtriebigen Kripofrau ändert. Gewöhnlich folgt die Lösung dem Problem, hier ist es umgekehrt, doch wer fragt bei Fiktion schon nach? Beigestellt sind Sophie der von Bjarne Mädel grandios porträtierte Polizeiobermeister Dietmar Schäffer und die von Meike Droste verkörperte Polizeimeisterin Bärbel Schmied. Peters zaubert ihre Rolle, vermutlich war halb Deutschland damals in eine fiktive Ermittlerin verliebt. Unzweifelhafter Höhepunkt: der Gastauftritt der fiktiven Band Fraktus (Studio Braun) zum Serienfinale. Der Pilot »Ausgerechnet Eifel« hat einen Takt angeschlagen, den die Serie bis zum Ende halten konnte. Über die Neuauflage mit Staffel vier und fünf schweigen wir besser. (fb)