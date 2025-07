CAPA/arte In Fraternité nur unzureichend abgebildet: Frauen in der Französischen Revolution

Tour de France

1. Etappe: Lille–Lille

Zum Auftakt der bedeutendsten Rundfahrt im Radsport der Herren geht es 184,9 Kilometer auf flacher Strecke raus aus Lille und dann wieder rein. 2025.

Das Erste, Sa., 14.00 Uhr

Einfach und köstlich – Kochen mit Björn Freitag

Das Beste aus dem Westen: Elsässer Wurstsalat, Comté-Bergkäse und Pommerysenf

Einzig vermisst: der Taxiteller. BRD 2018.

WDR, Sa., 17.45 Uhr

Fußball der Frauen: Europameisterschaft

Vorrunde, Gruppe D: Frankreich – England

Live aus Zürich: Die Titelverteidigerinnen starten gegen Frankreich ins Turnier. L’Équipe Tricolore feierte mit dem Erreichen des Halbfinals 2022 (1:2 gegen Deutschland) das beste Ergebnis in der Turniergeschichte des französischen Verbandes. 2025.

ZDF, Sa., 21.00 Uhr

Freiheit für alle!

Die Frauen in der Französischen Revolution

Nicht den Phantasien Eugène Delacroix’ nachträglich entsprungen: Frauen spielten durchaus Führungsrollen in der bürgerlichen Revolution Frankreichs. Von der Heldin des Brotaufstands, Louise Reine Audu, und der Soldatin der revolutionären Streitkräfte, Catherine Pochetat. F 2024.

Arte, Sa., 21.45 Uhr

Berlin Calling

Jeden Tag Mischkonsum ist auch regelmäßig gelebt: DJ Ickarus (Paul Kalkbrenner) landet samt seiner Retrotrikotsammlung nach »zuviel von allem« (Böhse Onkelz) in der Geschlossenen. BRD 2008.

RBB, Sa., 22.20 Uhr

Triathlon-Challenge

Live aus Roth und Umgebung: Hier geht es 3,8 Kilometer durch den Main-Donau-Kanal, 180 Kilometer auf dem Drahtesel durch Mittelfranken, und schließlich wird die klassische Marathonstrecke zu Fuß zurückgelegt. Entspannt! BRD 2025.

Das Erste, So., 14.15 Uhr

Der Dackel

Vom juten Bodo und anderen tiefergelegten Kläffwürsten. BRD 2025.

Arte, So., 16.10 Uhr

Tina

»What’s love got to do with it«: Anna Mae Bullock aka. Tina Turner wäre vergangenen Herbst 85 Jahre alt geworden. Über die 2023 verstorbene »Queen of Rock’n’Roll«. USA 2021.

Arte, So., 20.15 Uhr

Dalai Lama – Schicksalsjahre eines Auserwählten

Ihm wurden in jungen Jahren seine Sklaven weggenommen: Tenzin Gyatso feiert Anfang Juli seinen 90. Geburtstag. BRD 2025.

Das Erste, So., 23.15 Uhr