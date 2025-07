Gazakrieg: Israel bombardiert Zeltlager

Khan Junis. Mindestens 15 Palästinenser sind am frühen Freitag morgen getötet und weitere verletzt worden, als israelische Kampfflugzeuge ein Zeltlager bombardierten, in dem vertriebene Familien im Gebiet Mawasi westlich von Khan Junis im südlichen Gazastreifen untergebracht waren. Laut der Agentur WAFA gehören die meisten Todesopfer zu einer Familie. Das Gebiet war von der israelischen Besatzungsarmee als Sicherheitszone für Kriegsvertriebene ausgewiesen worden. Am Vortag waren durch eine Reihe von Bombardements in ganz Gaza mehr als 100 Palästinenser getötet worden. (jW)