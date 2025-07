Spanien behindert Freizeit für sahrauische Kinder

Madrid. Die Westsahara-Befreiungsfront Polisario hat alle Flüge für das Programm »Ferien im Frieden« gecancelt. Das teilte der Vertreter der Organisation in Spanien, Abdullah Arabi, am Donnerstag mit. Als Grund wird angegeben, dass es Schwierigkeiten mit der Ausstellung der nötigen Dokumente durch die spanischen Behörden gebe. Das Programm ermöglicht es Kindern kriegsvertriebener Sahrauis in den Flüchtlingslagern in der algerischen Wüste, die heiße Jahreszeit in spanischen Gastfamilien zu verbringen. (jW)