USA schicken Soldaten nach Florida

Washington. Das US-Militär hat die Entsendung von 200 Marinesoldaten nach Florida zur Unterstützung der Einwanderungs- und Zollbehörde ICE angekündigt. Sie würden »ausschließlich Aufgaben wahrnehmen, die nicht der Strafverfolgung dienen«, so das Militär am Donnerstag (Ortszeit). Im Juni hatte US-Präsident Donald Trump schon 700 Marines nach Los Angeles entsandt. Wegen dortiger Proteste ordnete Trump auch die Entsendung von 4.000 Soldaten der Nationalgarde an. Auf seine Anweisung geht ICE immer brutaler gegen Geflüchtete vor. (Reuters/jW)