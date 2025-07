Polens Militär hilft bei Grenzkontrollen

Warschau. Die polnische Armee unterstützt die ab Montag geplanten Kontrollen an den Grenzen zu Deutschland und Litauen mit 5.000 Soldaten. Dies teilte der Generalstab am Freitag auf X mit. Einige Soldaten sollen sich demnach direkt an der Überprüfung von Grenzgängern beteiligen. Außerdem werde die polnische Luftwaffe mit Drohnen die Grenzgebiete aus der Luft überwachen. Die Maßnahme ist eine Reaktion auf Deutschland, das trotz der Mitgliedschaft Polens im Schengen-Raum seit Ende 2023 stichprobenartig den Grenzverkehr kontrolliert. (dpa/jW)