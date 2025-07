»Budapest-Komplex«: Sechs weitere Anklagen

Karlsruhe. Die Bundesanwaltschaft hat in Düsseldorf Anklage gegen sechs Personen erhoben, denen sie vorwirft, an Angriffen auf tatsächliche oder vermeintliche Neonazis in Budapest im Februar 2023 beteiligt gewesen zu sein, wie eine Sprecherin am Freitag gegenüber dpa bestätigte. Den Beschuldigten wird unter anderem Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung, gefährliche Körperverletzung sowie versuchter Mord zur Last gelegt. Anfang des Jahres hatten sie sich den Behörden gestellt. (dpa/jW)