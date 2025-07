Maskenkäufe: Sudhof kann aussagen

Berlin. Die Sonderermittlerin zu den Maskenbeschaffungen in der Coronapandemie, Margaretha Sudhof, kann im Haushaltsausschuss des Bundestags Fragen beantworten. Das Bundesgesundheitsministerium entband sie von der Verschwiegenheitspflicht, wie ein Sprecher am Freitag bestätigte. Der Haushaltsausschuss will am Dienstag mit Sudhof ein »Fachgespräch« führen. Sudhof hatte in einem Bericht vor allem das Vorgehen des damaligen Gesundheitsministers Jens Spahn (CDU) kritisiert. (dpa/jW)