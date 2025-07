Commerzbank-Übernahme: Verdi zweifelt an Jobzusage

Berlin. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi lehnt eine Übernahme der Commerzbank durch den italienischen Konkurrenten Unicredit trotz Zusagen zum Erhalt von Arbeitsplätzen und Filialen ab. »Unsere Bedenken als Gewerkschaft Verdi in bezug auf eine mögliche Fusion der beiden Institute wurden durch Ihr Schreiben nicht ausgeräumt«, zitierte das Handelsblatt aus einem Brief des Verdi-Vorsitzenden Frank Werneke an Unicredit-Chef Andrea Orcel. Er befürchte einen Wegfall Tausender Arbeitsplätze. (AFP/jW)