Wagenknecht: Gespräch mit AfD-Chef prinzipiell möglich

Berlin. Die BSW-Vorsitzende Sahra Wagenknecht zeigt sich grundsätzlich offen für Gespräche mit AfD-Vertretern auch auf Bundesebene. Aktuell werde dazu eine Phantomdiskussion geführt, sagte sie am Freitag dpa. Sie würde »selbstverständlich« auch mit AfD-Chef Tino Chrupalla reden, »wenn es einen konkreten Anlass dafür gäbe«. Die Politik der »Brandmauer« habe die AfD stärker gemacht. Die Behauptung von Chrupalla, es gebe bereits »Gespräche« mit dem BSW, wies Wagenknecht indes zurück. In Thüringen hatte der Vorsitzende der BSW-Landtagsfraktion, Frank Augsten, am Mittwoch mit AfD-Fraktionschef Björn Höcke gesprochen. Anlass war die Blockade bei der Besetzung wichtiger Justizgremien. (dpa/jW)