Atominspektoren verlassen Iran

Teheran. Nach der Aussetzung der iranischen Kooperation mit den UN-Atomwächtern am Mittwoch haben die ­Inspektoren der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) am Freitag das Land verlassen. Das teilte die IAEA in Wien auf X mit. Das Inspektorenteam sei während des jüngsten Krieges im Land geblieben und habe sich nun sicher auf den Weg nach Wien gemacht, hieß es. Nach Angaben aus diplomatischen Kreisen waren zuletzt nur noch einige wenige IAEA-Fachleute in der Islamischen Republik verblieben. Die IAEA drängt unterdessen auf eine Möglichkeit, ihre Kontrollen im Iran fortsetzen zu können. (dpa/jW)