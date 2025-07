Bundesregierung erwägt Kauf von »Patriot« für Kiew

Berlin. Die Bundesregierung erwägt eine Beschaffung von »Patriot«-Systemen oder anderen Flugabwehrwaffen in den USA, um diese an die Ukraine weiterzugeben. Regierungssprecher Stefan Kornelius bestätigte am Freitag in Berlin, dass dies eine Option sei. Hintergrund ist ein von den USA angekündigter, teilweiser Waffenlieferstopp für Kiew. Die Beschaffung durch die BRD sei eine Möglichkeit, »diese Lücke wieder aufzufüllen«.

Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums verwies auf die geplante USA-Reise von Ressortchef Boris Pistorius (SPD). Die Angelegenheit »wird dort Thema sein«, sagte er. Die direkten deutschen Unterstützungsmöglichkeiten seien begrenzt. Produktionskapazitäten seien nicht ausreichend. Das Ministerium arbeite »jeden Tag daran, Lieferungen bestmöglich vorzubereiten und auch bestmöglich zu beschleunigen«. (AFP/jW)