Handelsabkommen der USA mit Vietnam

Washington. Die USA haben nach Angaben ihres Präsidenten Donald Trump ein Handelsabkommen mit Vietnam geschlossen. Vietnam soll demnach einen Zoll von 20 Prozent auf alle Importe in die USA zahlen. Für Fracht, die in Vietnam umgeladen und in die USA weitertransportiert wird, werde ein doppelt so hoher Prozentsatz veranschlagt. Zudem wolle Vietnam den USA »vollständigen Zugang« zu seinem Markt gewähren, so Trump. (dpa/jW)