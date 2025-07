Teuerste Konzerne weiterhin aus USA

Frankfurt am Main. Mit Nvidia, Microsoft und Apple auf den Spitzenplätzen führen US-Konzerne zur Jahresmitte weiter die Liste der teuersten Unternehmen der Welt an. Der Börsenwert der 60 US-Firmen in den Top 100 stieg um 5,8 Prozent, während derjenige der 19 europäischen Unternehmen in der Rangliste um 8,8 Prozent wuchs, wie die Beraterfirma EY am Donnerstag veröffentlichte. Unter den Top ten ist mit dem saudiarabischen Ölkonzern Aramco auf Platz sieben nur ein Konzern, der nicht aus den USA kommt. Insgesamt wuchs der kumulierte Wert der 100 teuersten Unternehmen bis zum 30. Juni um 6,1 Prozent auf rund 47,4 Billionen US-Dollar – ein neuer Rekord. (AFP/jW)