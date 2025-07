Warnstreik der Zeitungsjournalisten

Berlin. Wegen schleppender Tarifverhandlungen ruft der Deutsche Journalistenverband (DJV) Zeitungsjournalisten in drei Bundesländern zum 48stündigen Warnstreik auf. Der Arbeitskampf bei Tageszeitungen in Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein und Bayern dauere von Donnerstag null Uhr bis Freitag Mitternacht, teilte der DJV mit. Man reagiere damit auf die Weigerung des Verlegerverbands BDZV, die Tarifverhandlungen zu einem für beide Seiten akzeptablen Abschluss zu führen. Die Gespräche sollen am 18. Juli in Hamburg fortgesetzt werden. Derzeit könne nur eine hohe Streikbereitschaft Bewegung bringen, betonte DJV-Verhandlungsführer Christian Wienzeck. (Reuters/jW)