Bürgergeld: AfD fragt Vornamen ab

Berlin. Wohl in der Hoffnung, vermeintliche migrantische Sozialhilfebezieher zu entlarven, hat die AfD-Bundestagsfraktion die häufigsten Vornamen von Bürgergeldbeziehern in Deutschland erfragt. Platz eins bis drei sind allerdings belegt von den Namen Michael, Andreas und Thomas. Dies geht aus einer Antwort des Bundesarbeitsministeriums hervor, aus der die Rheinische Post am Donnerstag zitierte. Der Stand bezieht sich auf Juni 2025. Demnach heißen 19.200 Menschen im Bürgergeldbezug mit Vornamen Michael, 16.200 heißen Andreas und 15.700 Thomas. Es folgen Daniel, Olena und Alexander. Der Name Ahmad folgt erst auf Platz sieben. (AFP/jW)