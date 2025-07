Diesel-Verfahren gegen Ex-VW-Chef ausgesetzt

Berlin. In der juristischen Aufarbeitung des Dieselskandals bei Volkswagen ist das Verfahren gegen den ehemaligen VW-Konzernchef Martin Winterkorn vorläufig eingestellt worden. Das Landgericht Braunschweig erklärte am Dienstag, Grund sei die Erkrankung des 78jährigen. Das Gericht werde mit einem Sachverständigen fortlaufend prüfen, ob es Winterkorn besser gehe und er wieder verhandlungsfähig sei. In diesem Fall werde das Verfahren fortgesetzt. (Reuters/jW)