Ab August Prozess gegen Exmitarbeiter von Krah

Dresden. Am Oberlandesgericht Dresden beginnt am 5. August der Prozess gegen einen früheren Mitarbeiter des sächsischen AfD-Politikers Maximilian Krah und eine angebliche Komplizin. Das teilte das Gericht am Dienstag mit. Der deutsche Staatsangehörige Jian G. soll nach Ansicht des Generalbundesanwalts seit 2002 Mitarbeiter eines chinesischen Geheimdienstes gewesen sein. G. war im April 2024 wenige Wochen vor der Europawahl, bei der Krah Spitzenkandidat der AfD war, festgenommen worden. (dpa/jW)