Türkei: Prozess gegen CHP verschoben

Ankara. Ein Verfahren vor einem Gericht in Ankara, das zur Absetzung des Parteichefs der größten türkischen Oppositionspartei CHP führen könnte, ist auf September vertagt worden. Das erfuhr ein Korrespondent der Nachrichtenagentur AFP am Montag. In dem Verfahren könnten die Richter das Ergebnis der Vorstandswahlen bei dem im November 2023 abgehaltenen Parteitag der Linksnationalisten wegen angeblicher Bestechung für null und nichtig erklären und sie so empfindlich schwächen. (AFP/jW)