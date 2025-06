Spanien: U-Haft für Sánchez-Vertrauten

Madrid. Spaniens linker Regierungschef Pedro Sánchez ist in einer Korruptionsaffäre in seiner Partei weiter unter Druck geraten. Ein spanischer Richter hat am Montag Untersuchungshaft gegen die frühere Nummer drei der regierenden Sozialisten und Parlamentsabgeordneten Santos Cerdán angeordnet. Der 56jährige stehe im Verdacht, sich der Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung, der Bestechung und Einflussnahme schuldig gemacht zu haben. Sánchez hatte sich nach Bekanntwerden der Vorwürfe gegen Cerdán Anfang Juni an die Öffentlichkeit gewandt und die Bürger um Verzeihung gebeten. (dpa/jW)