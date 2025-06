USA: Feuerwehrleute unter Feuer

Coeur d’Alene. Bei Schüssen auf Feuerwehrleute während eines Buschbrandeinsatzes im US-Bundesstaat Idaho sind am Sonntag (Ortszeit) mindestens zwei Menschen getötet worden. Nach Angaben des Sheriffs des Kootenai Countys, Robert Norris, waren Informationen zu einem Feuer am Canfield Mountain am Nachmittag eingegangen. Dort sei dann auf die Feuerwehrleute geschossen worden, zwei wurden getötet. Ob es einen oder mehrere Schützen gab, blieb unklar. Die New York Times berichtete unter Berufung auf eine Kliniksprecherin von einem weiteren Opfer, das eingeliefert worden sei. Über dessen Zustand wurde nichts bekannt. (dpa/jW)