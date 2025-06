Jaja Verlag Was zum Knabbern

Bis heute dürfte die Zahl der Menschen, die die Relativitätstheorie verstehen, von vormals angeblich drei auf kaum mehr als ein paar tausend Physiker angewachsen sein. Auch Wissenschaftscomics können nicht verständlich machen, was dem menschlichen Geist dem Wesen nach unangemessen ist. Comics und im Comicstil illustrierte Sachbücher können aber das allgemein Wissbare veranschaulichen und zeigen, woran die »Eierköpfe« in den Forschungsinstituten noch zu knabbern haben.

Sehr löblich ist daher das Bestreben des 32 Fachkräfte starken Wissenschafts- und Zeichnungskollektivs hinter der Publikation »Was wissen wir schon« im Jaja-Verlag, einem interessierten Laienpublikum knapp zwei Dutzend Forschungsfelder und -fragen durch je eine Seite Einleitung und Comic näherzubringen. Der kleine bunte Band greift Themen der Naturwissenschaft auf wie die chemische Herkunftsbestimmung von Lebensmitteln oder die Ökologie des Klimawandels, geistes- und sozialwissenschaftliche Bereiche wie die Polarisierung durch soziale Medien oder die Rolle der Ethik in gesellschaftlichen Konflikten sowie Fragen der Rechts- und Geschichtswissenschaften, darunter Umweltschutz im Krieg und ein Fall von Kolonialjustiz.

Das liest sich und ist so lehrreich wie die entsprechenden Themenseiten einer Tageszeitung – wer nach dem netten Zeitvertreib mehr wissen möchte, muss und wird zur Fachpublikation greifen. »Loops« aus demselben Verlag unternimmt den Versuch, die Quantenphysik begreiflich zu machen. Szenarist Luca Pozzi und Physiker und Bestsellerautor Carlo Rovelli treffen sich auf einen Spaziergang im laotischen Dschungel, und der eine schildert dem anderen 2.500 Jahre Wissenschaftsgeschichte und wie alles miteinander zusammenhängt. Nach den Worten Pozzis basiert der Comic darauf, was Rovelli ihm zu erläutern glaubte und was er davon verstanden zu haben meint. Das allegoriereiche Szenario und Elisa Macellaris farbenfrohe Illustrierung machen die Verwirrung komplett. Klüger fühlt man sich anschließend trotzdem.