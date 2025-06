Zahl der Firmenpleiten auf Zehnjahreshoch

Neuss. Die Zahl der Unternehmensinsolvenzen ist einer Erhebung zufolge im ersten Halbjahr 2025 auf den höchsten Stand seit zehn Jahren geklettert. Wie die Auskunftei Creditreform am Donnerstag in Neuss mitteilte, stieg die Anzahl der Firmenpleiten gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 9,4 Prozent auf 11.900. »Da auch im weiteren Jahresverlauf keine nennenswerte Konjunkturerholung erwartet wird, bleibt das Insolvenzrisiko derzeit hoch«, erklärte Creditreform. Das Land stecke »weiter in einer tiefgreifenden Wirtschafts- und Strukturkrise«, so der Leiter der Creditreform-Wirtschaftsforschung, Patrik-Ludwig Hantzsch. Auch bei Privatpersonen setzt sich der Negativtrend fort. Es gab rund 37.700 Verbraucherinsolvenzen, ein Plus von 6,6 Prozent. (AFP/jW)