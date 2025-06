FDJ-Funktionär Werner Haltinner verstorben

Berlin. Am 23. Juni ist Werner Haltinner, ehemaliger Funktionär der Freien Deutschen Jugend (FDJ), im Alter von 95 Jahren in Berlin verstorben. Darüber hat der Verleger Frank Schumann (Edition Ost u. a.) junge Welt am Donnerstag informiert. Am 26. Mai war Haltinner noch zu Gast im Berliner Kino Babylon, als Egon Krenz, der ehemalige Vorsitzende des Zentralkomitees der SED, dort seinen dritten Memoirenband vorgestellt hatte. Krenz hatte Haltinner wie kaum einen anderen DDR-Jugendfunktionär gewürdigt. (jW)