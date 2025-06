Unklare Explosion in syrischer Hauptstadt

Damaskus. Nach einer lauten Explosion, die am Dienstag die syrische Hauptstadt Damaskus erschüttert hatte, bleiben Fragen offen. »Die Explosion, die vor kurzem in der Nähe der Hauptstadt zu hören war, wurde durch die Sprengung von Überresten des Krieges durch die zuständigen Behörden verursacht«, hieß es anschließend bei der von der islamistischen Führung des Landes kontrollierten Agentur SANA. Die Behörden hatten zuvor keine Warnung veröffentlicht. Im Fernsehen war von einer »lauten Explosion unbekannten Ursprungs« die Rede. Erst am Sonntag war auf eine Kirche in Damaskus ein islamistischer Suizidanschlag verübt worden, bei dem 25 Menschen getötet und Dutzende weitere verletzt wurden. (AFP/jW)