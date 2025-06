Armenien wirft Erzbischof Putschversuch vor

Jerewan. Die armenischen Behörden haben den prominenten Erzbischof Bagrat Galstanjan und Regierungsgegner wegen des Vorwurfs eines Putschversuchs festgenommen. Dies wurde am Mittwoch in Jerewan mitgeteilt. Galstanjan soll nach Angaben der Ermittler mehr als 1.000 Menschen für seine Pläne rekrutiert haben, hauptsächlich ehemalige Soldaten und Polizisten. Diese sollten angeblich Straßen blockieren, Unruhen auslösen und das Internet stören, um die Regierung zu destabilisieren. Es ist bereits die zweite Festnahme eines prominenten Oppositionellen in Armenien in diesem Monat: Erst kürzlich war der russisch-armenische Immobilienmilliardär Samwel Karapetjan verhaftet worden. Ihm wird vorgeworfen, öffentlich zum Sturz der Regierung aufgerufen zu haben. Galstanjan hatte im vergangenen Sommer Straßenproteste organisiert, bei denen Ministerpräsident Nikol Paschinjans Rücktritt gefordert worden war. (Reuters/jW)