London: Kampfjets für Atomwaffen

London. Großbritannien will atomwaffenfähige Kampfflugzeuge kaufen. Dabei handelt es sich um zwölf US-Kampfflieger vom Typ F-35A, wie das Büro von Premierminister Keir Starmer am Dienstag erklärte und dieser am Mittwoch auf dem NATO-Gipfel in Den Haag mitteilte. Die Kampfflugzeuge vom Typ F-35A werden vom US-Unternehmen Lockheed Martin hergestellt. Dabei handelt es sich um eine Variante des bereits von Großbritannien eingesetzten F-35B, die jedoch zusätzlich zu konventionellen Waffen auch Atomsprengköpfe transportieren kann. (AFP/jW)