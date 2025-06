UNO feiert 80. Jubiläum

New York. Am Donnerstag feiern die 193 Mitglieder der Vereinten Nationen den 80. Geburtstag der Unterzeichnung der UN-Charta am 26. Juni 1945 in San Francisco. Die darin festgelegten Ziele der Weltorganisation sind Sicherung des Weltfriedens, Einhaltung des Völkerrechts, Schutz der Menschenrechte und Förderung der internationalen Zusammenarbeit. Nach der Ratifizierung wurden die Vereinten Nationen am 24. Oktober 1945 offiziell gegründet. Die Bundesrepublik Deutschland und die Deutsche Demokratische Republik waren seit 1973 Mitglied des Staatenverbunds. (AFP/jW)