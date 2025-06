USA: Keine neuen Russland-Sanktionen

Washington D.C. Die USA wollen Außenminister Marco Rubio zufolge vorerst keine weiteren Sanktionen gegen Russland verhängen. »Wenn wir das täten, was hier alle wollen, nämlich sie mit mehr Sanktionen zu belasten, verlieren wir wahrscheinlich unsere Fähigkeit, mit ihnen über eine Waffenruhe zu sprechen«, sagt Rubio in einem Interview von Politico am Rande des NATO-Gipfels am Mittwoch in Den Haag. Präsident Donald Trump werde »den richtigen Zeitpunkt und Ort« für neue wirtschaftliche Maßnahmen gegen Russland kennen. Vor allem der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij fordert mehr Sanktionsdruck auf Russland.(Reuters/jW)