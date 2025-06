Gaza: Israels Armee tötet 51 Palästinenser

Gaza. Das israelische Militär hat am Mittwoch mindestens 51 Menschen im Gazastreifen getötet. Das teilten Quellen aus dem lokalen Gesundheitssystem dem Sender Al-Dschasira mit. Mindestens 14 von ihnen seien demnach in der Nähe von Verteilzentren für Hilfsgüter der durch Israel eingesetzten Gaza Humanitarian Foundation (GHF) getötet worden. Die »Stiftung« hatte wiederholt jegliche Mitverantwortung für die täglichen Massaker an und in der Nähe der Ausgabestellen von sich gewiesen. Gleichentags veröffentlichte sie statt dessen ein Schreiben an den UN-Generalsekretär António Guterres, in dem sie die UNO dazu aufruft, die Hamas zu verurteilen und mit der GHF zusammenzuarbeiten. Derweil berichtete Reuters, dass eine Bitte der »Stiftung« um eine Finanzspritze von 30 Millionen US-Dollar bereits am Freitag von der US-Regierung bewilligt worden war. (jW)