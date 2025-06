Voll auf US-Linie: CDU-Spitze widerspricht Wadephul

Berlin. Die CDU-Führung hat einer Einschätzung von Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) zum Angriff der USA auf den Iran widersprochen. Wadephul hatte den Angriff am Sonntag abend als »bedauerlich« bezeichnet. Darüber sei in den Sitzungen der Parteigremien gesprochen worden, sagte Generalsekretär Carsten Linnemann am Montag. Die Regierung und er selbst unterstützten das Vorgehen der USA. Wadephul hatte im ZDF gesagt, »bedauerlicherweise« habe es »jetzt diese militärische Aktion gegeben«. Linnemann machte nach den Gremiensitzungen klar, dass die CDU-Führung dieses Bedauern nicht teile. Es widerspreche sich nicht, »auf der einen Seite sich für eine diplomatische Lösung einzusetzen und auf der anderen Seite diese Militärschläge der USA und Israels zu unterstützen«. Das »Mullahregime« habe 40 Jahre lang »diese Welt mit Terror überzogen«. (AFP/jW)