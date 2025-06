Ölpreise fallen angesichts Iran-»Waffenruhe«

Tokio. Der Ölpreis ist nach der Ankündigung Israels, der von US-Präsident Donald Trump vorgeschlagenen Waffenruhe mit dem Iran zuzustimmen, weiter gefallen. An den asiatischen Märkten fiel der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent am Dienstag morgen mitteleuropäischer Zeit um fünf Prozent auf knapp 68 Dollar. Der Preis der US-Sorte WTI sackte ebenfalls um gut fünf Prozent auf rund 65 Dollar ab. Bereits am Montag abend war der Ölpreis infolge des iranischen Raketenangriffs auf einen US-Militärstützpunkt in Katar eingebrochen. Der Angriff wurde womöglich als schwache Antwort aus Teheran auf die US-Bombardierung von iranischen Nuklearanlagen gewertet und als Zeichen dafür, dass es nicht zur befürchteten Sperrung der Straße von Hormus kommen dürfte. (AFP/jW)