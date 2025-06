Bayern: Verletzte nach Brückeneinsturz bei Fronleichnamsprozession

Angelika Warmuth/dpa Fronleichnamsprozession in Seehausen (8.6.2023)

Seehausen am Staffelsee. Während einer Fronleichnamsprozession ist am Donnerstag eine Brücke mit mehreren Menschen am Staffelsee in Bayern eingestürzt. Eine 72-jährige aus Thüringen und ein 79jähriger aus dem Ort wurden verletzt, wie die Polizei mitteilte. Die Prozession habe zum Teil auf dem Gewässer bei Seehausen am Staffelsee stattgefunden, wie es hieß. Dafür seien mehrere Menschen auf der etwa 30 Meter langen Brücke gewesen. Mehrere Holzpfeiler seien dabei zum Teil abgebrochen. Der genaue Grund dafür müsse noch ermittelt werden. Zu dem Zeitpunkt sei der 79jährige mit einem Boot unter der Brücke gewesen. Durch den Einsturz erlitt er eine Platzwunde am Kopf. Die 72jährige fiel von der Brücke mit dem Rücken auf einen der Stützpfeiler und wurde leicht verletzt. Beide kamen in Krankenhäuser. Mehrere Menschen seien zudem in das 1,2 Meter tiefe Wasser gefallen. Sie konnten sich selbstständig ans Ufer retten. Der Schaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Die Brücke ist bis auf Weiteres gesperrt. Die Polizei ermittelt zur Ursache. (dpa/jW)