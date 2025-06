Israel bombardiert iranische Presse

IMAGO/Fatemeh Bahrami/Anadolu Rauch steigt auf über dem Gebäude des Senders IRIB (Teheran, 16.6.2025)

Teheran. Israel hat am Montag nachmittag den iranischen Sender Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB) bombardiert. Die israelische Armee habe »die für Propaganda und Hetze zuständige Rundfunkanstalt des iranischen Regimes« angegriffen, bestätigte Israels Verteidigungsminister Israel Katz auf der Plattform X am Montag. Das Gebäude wäre »von den iranischen Streitkräften unter dem Deckmantel ziviler Aktivitäten genutzt« worden, behauptete er. Diese Begründung nutzt Israel bereits seit Monaten, um die Vernichtung ziviler Infrastruktur in Gaza zu rechtfertigen. IRIB selbst hat während des Bombardements live berichtet. Dutzende Techniker seien ermordet worden. (dpa/jW)