Dänemark: Marinedrohnen überwachen Nord- und Ostsee

James Brooks/AP/dpa Bereit zum Entern: Eine Saildrone "Voyager" im Hafen von Køge (1.1.2018)

Køge. Dänemark hat mit dem Einsatz von Marinedrohnen zur Überwachung von Nord- und Ostsee begonnen. Am Montag seien zwei der unbemannten Boote zu Wasser gelassen, zwei weitere bereits in der vergangenen Woche zur Teilnahme an der NATO-Mission Task Force X in Einsatzbereitschaft versetzt worden, sagte der Chef des Amts für Rüstungsbeschaffung, Kim Jörgensen, der Nachrichtenagentur AFP. Die Marinedrohnen heißen »Voyagers«, sind zehn Meter lang und in der Lage, drei Monate lang unbemannt durch Gewässer zu fahren. Sie sind mit Sensoren ausgestattet, die rund 300 Meter in die Tiefe reichen. Gefertigt werden sie vom Unternehmen Saildrone, das auch mit der US-Marine zusammenarbeitet. (AFP/jW)