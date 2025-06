BRD-Strompreise sind fünfthöchste der Welt

Heidelberg. Menschen in Deutschland zahlen für Strom so viel wie kaum jemand auf der Welt. Im Ranking der teuersten Länder liegt die BRD mit durchschnittlich 38 Cent pro Kilowattstunde auf dem fünften Platz, wie das Vergleichsportal Verivox am Freitag mit Verweis auf eine Untersuchung gemeinsam mit Global Petrol Prices mitteilte. Im internationalen Vergleich am teuersten ist der Strom demnach im Inselstaat Bermuda mit umgerechnet 41,97 Eurocent. (AFP/jW)