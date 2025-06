Mieterbund kritisiert Kostenexplosion bei LEG

Berlin. Der Deutsche Mieterbund (DMB) hat eine anstehende Heizkostenexplosion in Wohnungen des LEG-Konzerns angeprangert. Die LEG nutze eine Gesetzeslücke aus, um »unter dem Deckmantel der Dekarbonisierung in ihren Wohnungen zusätzliche Gewinne zu machen«, sagte Melanie Weber-Moritz vom DMB am Freitag. Betroffen seien rund 20.000 Wohnungen. Die ARD hatte am Donnerstag berichtet, die LEG plane großflächig Gasetagenheizungen durch Luft-Luft-Wärmepumpen zu ersetzen. Für die Mieter würden sich die Heizkosten teilweise verdoppeln oder verdreifachen, so der DMB. Der größte einzelne Anteilseigner der LEG ist die US-Schattenbank Blackrock. (AFP/jW)