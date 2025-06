Abkommen: USA darf Militärbasen in Dänemark errichten

Nils Meilvang/Ritzau Scanpix Foto/AP/dpa Das traditionell proamerikanische Establishment in Dänemark muss neuerdings mit Widerspruch rechnen: Demonstranten vor der US-Botschaft in Kopenhagen (29.3.2025)

Kopenhagen. Die USA können künftig in Dänemark Militärstützpunkte errichten, dort Soldaten stationieren und militärisches Material aufbewahren. Das dänische Parlament billigte am Mittwoch ein bereits im Dezember 2023 unterzeichnetes Abkommen über die militärische Zusammenarbeit mit den USA, wie die dänische Nachrichtenagentur Ritzau berichtete.

Seit der Unterzeichnung des Abkommens hat sich das seit der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg sehr enge Verhältnis zwischen Dänemark und den USA stark abgekühlt. Der neue US-Präsident Trump hat mehrmals sein Interesse bekundet, die Kontrolle über das zum Königreich Dänemark gehörende Grönland zu übernehmen. Um diese Ambitionen zu unterstreichen, war Vizepräsident Vance Ende März auf den US-Militärstützpunkt Pituffik im Norden Grönlands gereist. Dort hatte er vor US-Soldaten scharfe Kritik am NATO-Verbündeten Dänemark geäußert.

Vor diesem Hintergrund stößt das nun ratifizierte Abkommen mit den USA in Dänemark auf Kritik. Oppositionsparteien warnen vor einer politischen Instrumentalisierung des US-Militärs auf dänischem Boden sowie vor mangelnder Kontrolle durch dänische Behörden. Ministerpräsidentin Mette Frederiksen unterstrich nach Agenturangaben, dass es im Moment wichtig sei, die USA enger an Dänemark zu binden. »Das Problem ist nicht ein zu großes Engagement der USA in Europa«, sagte sie. Im Gegenteil bestehe das Risiko, dass die USA Truppen abzögen und die Unterstützung für die Ukraine einstellten. (dpa/jW)