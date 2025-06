USA: Soldateneinsatz in Los Angeles kostet 134 Millionen Dollar

AP Photo Damian Dovarganes Kostspielig: Ein Jogger passiert am Dienstag in Los Angeles herumstehende Soldaten und Fahrzeuge der Nationalgarde

Washington. Das US-Verteidigungsministerium schätzt die Kosten für die Entsendung von Soldaten der Nationalgarde und von Marineinfanteristen nach Los Angeles auf 134 Millionen US-Dollar (117 Millionen Euro). Diese Kosten fielen schätzungsweise für den anberaumten 60tägigen Einsatz an. Das Geld stamme aus dem Betriebs- und Wartungsbudget des Verteidigungsministeriums, sagte die Pentagon-Vertreterin Bryn MacDonnell bei einer Befragung während einer Ausschusssitzung im US-Kongress. In Los Angeles demonstrieren seit Tagen Menschen gegen Trumps Migrationspolitik. Die US-Regierung hat deshalb inzwischen 4.000 Soldaten der Nationalgarde und 700 Marineinfanteristen der regulären Streitkräfte in die kalifornische Metropole entsandt. Nach jüngsten Militärangaben sind dort inzwischen ungefähr 1.700 Nationalgardisten angekommen. (dpa/jW)