Ukraine: 1.200 Leichen Gefallener erhalten

Kiew. Russland hat der Ukraine die Leichen weiterer 1.200 gefallener Soldaten zurückgegeben. Dies teilte der ukrainische Verteidigungsminister Rustem Umerow mit, wie Reuters am Sonntag berichtete. Die russischen Nachrichtenagenturen TASS und RIA bestätigten die Übergabe und meldeten, dass Moskau im Gegenzug keine russischen Leichen erhalten habe. Nach Angaben aus Kiew hat die Ukraine Anfang des Monats in mehreren Austauschaktionen mehr als 4.800 Leichen zurückgeführt. Beide Seiten haben vereinbart, jeweils bis zu 6.000 Leichen auszutauschen und kranke sowie schwer verwundete Kriegsgefangene und solche unter 25 Jahren zu übergeben. Russland hat nach eigenen Angaben bisher nur 27 Leichen gefallener Soldaten von der Ukraine erhalten. Ebenfalls am Sonntag sprach der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij von Erfolgen der Armee gegen die russische Offensive im nordöstlichen Gebiet Sumi. Schon vor Tagen hatte er davon gesprochen, dass die Offensive gestoppt werde und ukrainische Truppen sogar Terrain zurückerobert hätten. Selbst ukrainische Militärblogs sehen dafür keine Anhaltspunkte. (Reuters/dpa/jW)