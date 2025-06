Nigeria: Mindestens 100 Menschen getötet

Abuja. Bei einem Angriff von Bewaffneten auf ein Dorf im zentralnigerianischen Bundesstaat Benue sind nach Angaben von Amnesty International Nigeria vom Sonnabend mindestens 100 Menschen getötet worden. »Viele Menschen werden noch vermisst. Dutzende wurden verletzt und erhalten keine angemessene medizinische Versorgung. Zahlreiche Familien wurden in ihren Schlafzimmern eingesperrt und verbrannt«, teilte die Organisation mit. Der Überfall ereignete sich von Freitag abend bis in die frühen Morgenstunden des Sonnabends, hieß es weiter. In der Region herrscht ein Konflikt um die Landnutzung.(Reuters/jW)