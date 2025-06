Österreich: Verschärfung des Waffenrechts geplant

Wien. Nach dem Amoklauf an einer Schule in Graz mit zehn Toten plant die österreichische Regierung eine Verschärfung des Waffenrechts. Wie die österreichische Nachrichtenagentur APA am Sonnabend unter Berufung auf das Bundeskanzleramt in Wien berichtete, sollen unter anderem die Voraussetzungen für den Waffenbesitz verschärft und der Zugang für bestimmte Personengruppen eingeschränkt werden. Das Maßnahmenpaket soll demnach schon in den kommenden Tagen auf den Weg gebracht werden. Am vergangenen Dienstag hatte ein 21jähriger in seiner früheren Schule neun Schüler im Alter zwischen 14 und 17 Jahren sowie eine Lehrerin getötet.(AFP/jW)