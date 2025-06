Expräsident Sarkozy aus Ehrenlegion ausgeschlossen

Paris. Dem früheren französischen Präsidenten Nicolas Sarkozy ist der höchste Verdienstorden des Landes entzogen worden. Rückwirkend zum 17. Mai 2023 werde Sarkozy aus dem Orden der Ehrenlegion ausgeschlossen, hieß es in einem öffentlichen Erlass, wie dpa am Sonntag berichtete. Ein Berufungsgericht hatte Sarkozys Verurteilung wegen Bestechung und unerlaubter Einflussnahme an dem Tag bestätigt. Der Expräsident war im vergangenen Dezember mit einer Revision gegen das Urteil gescheitert. Sarkozy war zu drei Jahren Haft verurteilt worden, wovon zwei auf Bewährung ausgesetzt wurden. (dpa/jW)