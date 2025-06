Nahost: Wadephul ist »hoffnungsfroh«

Maskat. Außenminister Johann Wadephul (CDU) hat sich auf seiner Reise in die Golfregion am Sonntag »hoffnungsfroh« gezeigt. Es gebe durchaus eine Chance, dass wieder verhandelt werde, sagte er am Sonntag mit Blick auf den Iran-Krieg nach einem Treffen mit seinem omanischen Kollegen Badr Al-Busaidi in Maskat. Dies gelte angesichts des arabischen Wiederaufbauplans auch für einen möglichen Waffenstillstand im Gazastreifen. Der deutsche Minister forderte Teheran zudem auf, sich zum Atomwaffensperrvertrag zu bekennen sowie eindeutig Abstand von einer nuklearen Bewaffnung zu nehmen. Gleiches forderte er von Israel nicht. (dpa/jW)