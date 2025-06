Fanboy des Tages: Wolfram Weimer

Funke Foto Services/IMAGO »Ist das der richtige Weg, die Idee?« – Wolfram Weimer wusste wie immer Bescheid (Berlin, 10.6.2025)

Was ein echter Staatsmann sein will, muss gleichermaßen warnen und loben. Zu den Sorgen gehört der Stolz, auch und gerade wenn es nur zum Kulturstaatsminister gereicht hat, wie bei Wolfram Weimer. Der platzte bei einem Ortstermin fast vor Freude über das Berliner Humboldt-Forum. Das aus den Ruinen des Palasts der Republik zumindest teilweise wieder auferstandene Stadtschloss sei ein »Schatzkistlein unserer Nation«, rühmte er.

Auf die sicher besonders kritisch gemeinte Frage eines Journalisten, ob er Fan der ersten Stunde gewesen sei, brüstete sich Weimer beim Stelldichein zum baulichen Abschluss des architektonischen Wiedergängers: »Ja, das kann ich wirklich sagen.« Und schwelgte in Erinnerungen an seine Glanzzeiten als Speerspitze rechtskonservativer Publizistik: Als die Diskussion über den Wiederaufbau begann, war er Chefredakteur von Springers Welt, erzählte Weimer: »Und da waren wir schon sehr involviert auch in die Debatten: Ist das der richtige Weg, die Idee?« Er freue sich, dass der Bau in vielerlei Hinsicht so schön geworden sei. Was man frei nach Hermann Lübbe Bausündenstolz nennen könnte, wenn der Mann denn mehr für das Monument getan hätte, als ein wenig feuilletonistischen Flankenschutz zu liefern.

Mit dem Aufstellen von 19 Balustradenfiguren an der Nord- und Südfassade wird der Bau laut der Stiftung Humboldt-Forum bis Ende Juni fertiggestellt. Damit sei die mittels privater Spenden finanzierte Teilrekonstruktion der historischen Fassade beendet. Ins eigene Schatzkistlein hat der Schlossfan erster Stunde dafür offenbar nicht gegriffen. Der Förderverein verzeichnet Weimers Namen nicht auf seiner digitalen Ehrentafel. Bekanntlich wäre er dort in der rechten Gesellschaft.