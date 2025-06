Kolumbien: Tödliche Anschlagsserie

Cali. Bei mindestens 16 koordinierten Anschlägen in Kolumbien sind mindestens vier Menschen ums Leben gekommen, darunter zwei Polizisten, wie dpa am Dienstag abend mitteilte. Die Anschlagsserie begann demnach in der Nacht auf Dienstag mit der Detonation eines mit Sprengstoff präparierten Fahrzeugs im Departamento Cauca und setzte sich über zahlreiche weitere Orte bis in die Großstadt Cali fort. Die Polizei machte laut Blu Radio die Guerillagruppe Estado Mayor Central (EMC) für die Attentate verantwortlich. (dpa/jW)