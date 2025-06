Südkorea: Propaganda gegen Norden abgestellt

Seoul. Eine Woche nach Amtsantritt des neuen südkoreanischen Präsidenten Lee Jae Myung hat das Land seine Lautsprecherpropaganda Richtung Nordkorea am Mittwoch nachmittag eingestellt. Die Entscheidung sei »die Einlösung des Versprechens, das Vertrauen in die Beziehungen zwischen Süd- und Nordkorea wiederherzustellen«, teilte das Verteidigungsministerium in Seoul mit. Damit setzt sich Lee deutlich von der strikt gegen Pjöngjang gerichteten Politik seines Vorgängers Yoon Suk Yeol ab, der wegen seiner kurzzeitigen Ausrufung des Kriegsrechts im Dezember vom Parlament abgesetzt worden war. (AFP/jW)